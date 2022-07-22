Cumhur meydana iniyor

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22 Temmuz 2022 Cuma 08:08:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 08:08:00

AK Parti 2023 için sahaya iniyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarının startını Eylül'de İstanbul'da verecek. “Yüz Yüze 100 Gün” projesiyle sahaya inen AK Parti İstanbul teşkilatı da vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinleyip oluşturdukları raporu Erdoğan'a sunacak.

Eylül ayında seçim çalışmaları için İstanbul Esenyurt'a sahaya inecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadrolarına da talimat verdi. Sokağa inen parti teşkilatı 20 yıllık icraatlarını tek tek anlatmaya başladı. AK Parti İstanbul için de özel bir program hazırladı. "Yüz Yüze 100 Gün" adlı proje ile parti yetkilileri, İstanbullular ile buluşacak, 20 yılda yapılanları anlatacak. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa her konuda sorular yanıtlanacak. Program Sultanbeyli, Bahçelievler ve Güngören'den başlayacak. 100 günün sonunda da tüm çalışmaları kapsayan bir rapor hazırlanarak Başkan Erdoğan ve parti yönetimine sunulacak. 2023 seçimleri için İstanbul'da uygulanacak stratejilerin yol haritası ortaya çıkarılacak. Programın detaylarını AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaştı. Kabaktepe, "Yüz Yüze 100 Gün içerisinde, 20 yılda yaptığımız hizmetleri halkımıza anlatacağız. İstanbullunun, beklentilerini, sorunlarını dinleyeceğimiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

VEKİLLER HALKI DİNLEYECEK

Kabaktepe, "39 ilçemizde bakanlarımız vatandaşlarımızla buluşacaklar. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarımız, il yöneticileri buluşacaklar. Gençlerle, kadınlarla buluşacağız. İş dünyasıyla, sanat dünyasıyla, spor, kültür dünyasıyla çok etkin, yoğun eylül sonuna kadar yoğunlaştırılmış İstanbullu hemşehrilerimizle 16 milyon İstanbulluyla kucaklaşacağız" dedi.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

Ziyaretlerde her konunun konuşulacağına dikkat çeken Kabaktepe, "Ekonomiyi de konuşacağız. Vatandaşlarımız da bize soracak. Biz onlarla bir iletişim, etkileşim içine gireceğiz. Gıdayı, gıda krizini, enerjiyi, enerji krizini, istihdamı, dış politikayı da konuşacağız. Tüm kesimlerin öncelediği konuları, değerlendirmelerimiz üzerinden karşılıklı paylaşacağız. İstanbul söyle, biz dinleyelim diyoruz" dedi.

PROGRAM BAŞLADI

Kabaktepe, "Bu hafta Sultanbeyli ve Bahçelievler'de milletvekillerimiz, halkımızın sorunlarını dinleyecek" diye konuştu.

İKİNCİ YÜZYILIN BAŞLANGICINI ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Kabaktepe, "İstanbul'un yerel sorunlarını da konuşacağız. Yerel yönetimlerle ilgili karşılıklı değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye'nin ikinci yüzyıla başlarken bir seçiminin de gerçekleşeceği yıl olacak. Dolayısıyla ikinci yüzyılın başlangıcını en güçlü bir şekilde yaparak 2023'te de zaferle çıkmak açısından her türlü hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı milletimizle, milletimizin iradesiyle, gençlerimizle, kadınlarımızla, onların görüşlerini, taleplerini, beklentilerini AK Parti'nin tavrına, politikasına, diline, düşüncesine, dönüştürerek de inşallah gerçekleştireceğiz. 2023'te AK Partimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için İstanbul olarak en iyi desteği vereceğiz" dedi.

Etiketler : seçim meydanlar başkan erdoğan
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