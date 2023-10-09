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Bakanlıktan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama
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09 Ekim 2023 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 15:38:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere konu olan çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Şanlıurfa'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olacak."

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı şanlıurfa çocuk şiş
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