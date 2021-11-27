Bakanlıktan "Müslüme Yağal" açıklaması

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27 Kasım 2021 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 10:33:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Müslüme Yağal" açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşında ölü olarak bulunan Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korumasına alındığını annesinin ise bir kadın konukevine yerleştirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA

"Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.

H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler : müslüme yağal aile ve sosyal hizmetler bakanlığı devlet koruması
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