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24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:39:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Esenyurt'taki kadına şiddet olayına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir" ifadesi kullanıldı.

OLAY

Piri Reis Mahallesi'nde, dün meydana gelen olayda bir şüpheli, darp ederek bayılttığı kadını yerde sürükledikten sonra minibüse bindirmişti.

Bu sırada evlerinin balkonundan olayı görüntüleyen ve duruma tepki gösteren vatandaşları da tehdit eden şüpheli, kadını araca bindirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli kadının, gördüğü şiddet sonrası bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine çalışma başlatmıştı.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı esenyurt kadın şiddet
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