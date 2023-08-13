Bakanlıktan o iddiaya yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan, Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müfettiş görevlendirilmiş, olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmüştür. Olay, iki yıl önce Bakanlığımıza ulaşmış ve gereken incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür."

Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.