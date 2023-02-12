Bakanlıktan depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

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12 Şubat 2023 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 19:00:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen refakatçisi olmayan çocuklarla alakalı özel bir koruyucu aile uygulaması bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayni yardımların deprem bölgesine sorunsuz şekilde ulaştırılması için hizmet veren ALO 144 hattı ile depremden etkilenen refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin yapılan bildirim ve ihbarlar için kullanılan çağrı merkezi numaralarının verilen hizmetler dışında meşgul edilmemesi istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz milletimize çocuklarımız için göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ederiz. Depremden etkilenen refakatçisi olmayan çocuklarımızla alakalı olarak özel bir koruyucu aile uygulamamız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız ülke genelinde devam eden koruyucu aile başvurularını e-Devlet üzerinden, ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinden yapabilirler."

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı deprem refakatsiz çocuk

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