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01 Mayıs 2022 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 14:17:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan 286 bin kişiye aşevi hizmeti sunduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bugüne kadar 286 bin vatandaşın aşevi hizmeti aldığını ifade eden Bakan Yanık, "Hizmetimizi vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmak için konuta teslim etme, aşevi binası ve dağıtım noktası olmak üzere 3 farklı seçeneğimiz bulunuyor. Yaklaşık yüzde 83 oranında ise vatandaşlarımızın adresine teslim ediyoruz." bilgisini verdi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları (SYDV) aracılığıyla bugüne kadar aşevlerine 413 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Yanık, 2022 içerisinde de 133 milyon lira tutarında kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Yemek hizmetini sunarken çeşitli kuruluşlarla da iş birliği yaptıklarına dikkati çeken Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Halihazırda STK'ler ile iş birliği yapan 8, belediyeler ile iş birliği yapan 22, Türk Kızılayı ile iş birliği yapan 7 ve hayırseverlerle iş birliği yapan 4 SYDV'miz bulunuyor. 97 aşevinde günde 1 öğün yemek verilirken, 21 aşevinde günde 2 öğün yemek hizmetinde bulunuyoruz. Böylece 118 SYDV'miz tarafından haftada ortalama 6 gün, yılda ortalama 321 gün aşevi hizmeti veriyoruz. Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza aşevi hizmeti sunduk. Başta Edirne'de 9, Ordu'da 8, Şanlıurfa ve Van'da 6'şar, Ankara ve Yozgat'ta 5'er aşevimiz olmak üzere toplamda 118 aşevimiz ile yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerimiz ile buluşturuyoruz."

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ordu Derya Yanık 118 SYDV
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