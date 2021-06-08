Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşıda yeni kolaylık

Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlayacak
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, aile hekimlerinin de BioNTech aşısı yapmaya başlayacağını duyurdu. Buna göre, vatandaşlar aşı randevularını e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden kolaylıkla alabilecekler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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