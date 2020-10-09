09 Ekim 2020 Cuma 10:47:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 10:47:00
AİHM, teröristbaşı Gülen'in başvurularını reddetti
Kaynak: Akşam
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı GÜlen'in 'Hak ihlali' iddiasıyla yaptığı 6 başvuruyu kabul edilemez diyerek reddetti.
AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu.
AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin yetersiz gerekçeler sunduğu" şikayetlerini reddetti
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