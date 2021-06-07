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07 Haziran 2021 Pazartesi 17:12:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 17:12:00

Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti: Bu devleti yıkmamız lazım

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında, katıldığı iki televizyon programındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diğer açıklamada ise "27'nci Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Etiketler : ahmet şık haddini aşan sözler başsavcılık
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