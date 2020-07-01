Ahlaksız paylaşımların ardından Bakan Soylu'dan flaş sözler: Söz çocuklara kirli bir dünya bırakmayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan ve Mersin'de gözaltına alınan kişi hakkında açıklama geldi..
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..." mesajını paylaştı.
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