Ağrı'yı sel vurdu: Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.