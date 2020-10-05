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05 Ekim 2020 Pazartesi 00:51:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 00:51:00

Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında devam eden Yıldırım-3 operasyonunda terör örgütü PKK mensubu teröristlerle girilen çatışmada yaralanan bir askerimiz tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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