  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
18 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
'Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir'
Astronotlar uzay yürüyüşünde
Ağrı'da AK Parti binasına saldırı girişimi
'Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması şarttır'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Atina'ya gönderme
Pakistan'dan Hindistan'a uyarı: "Yasa dışı" adımlardan kaçının
Başkan Erdoğan Babalar Günü'nde gençlerin sorularını yanıtladı
Türkiye kritik bölgede devreye girdi
İşte Atmaca'nın vurduğu geminin son hali!
İş birliği sinyali! ''Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz güçlenecek''
Bakan Varank paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Ambargoları bertaraf edecek!
Dost ülkeye Türk imzası! ''Türkiye'nin ciddi yardımları oldu''
İsmail Demir duyurdu: Yurt dışından da talep görecek
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Somut adımlar bekliyoruz
"Aşıdan değil virüsten korkun"
Damka: Balkanlardaki meselelerde Türkiye parlamentosunun etkisi önemli
İsveç'te PCR testi skandalı! İnceleme başlatıldı
TCG Kınalıada'da dikkat çeken detay!
Pazar günleri kısıtlama kalkacak mı?
Rusya tamam Fransa sırada
İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlar yorumladı
20 Haziran 2021 Pazar 18:50:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 18:50:00

Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı girişimi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ağrı'da, AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atmak isteyen 3 zanlının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binası önünde, gece saat 02.10'da şüpheli 3 kişi gören polis, bu kişilerden birini kovalamamaca sonucu, 2'sini de daha sonra yapılan çalışmalarla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, parti binasına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyen bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi daha gözaltına alıp emniyet müdürlüğüne getirdi.

Yakalanan zanlılardan yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve şüphelilerin yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi sosyal medya hesabından, "AK Parti Patnos İlçe teşkilat binamıza yönelik saldırı girişimi dün gece yarısı emniyet güçlerimizce engellenmiştir. Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Eski Türkiye'de olduğu gibi sokağı karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Patnos İlçe Teşkilatına molotofkokteyli ile saldırı yakmak isteyenlerin yakalandığını belirterek, "Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen, Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ak parti saldırı molotofkokteyli
‘Nalan' için buluştular

‘Nalan' için buluştular
İyi ki doğdun ‘bayan'

İyi ki doğdun ‘bayan'
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!

19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
Teşkilat hikayesi İsrail'de

Teşkilat hikayesi İsrail'de
Doğum yapana kadar sahnelerde

Doğum yapana kadar sahnelerde
Yarışı kendiyle

Yarışı kendiyle
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
Hatası 30 saat uçurdu

Hatası 30 saat uçurdu
Açar'a 15 gün yürüme yasağı

Açar'a 15 gün yürüme yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER