Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Bakan Yerlikaya, Ağrı'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin aracını gasp edip, şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın ismi teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin Ağrı'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Berezer bölgesinde, SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla "Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu" düzenlendi.
Bu kapsamda komandolar ile teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
AĞRI'DA 2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ❗️
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde #Ağrı #Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz... pic.twitter.com/aG29ui7oob
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı, Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında komandolarla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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