Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin Ağrı'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Berezer bölgesinde, SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla "Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda komandolar ile teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

AĞRI'DA 2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ❗️



Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde #Ağrı #Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz... pic.twitter.com/aG29ui7oob — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı, Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında komandolarla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.