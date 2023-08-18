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18 Ağustos 2023 Cuma 07:26:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 07:26:00

Ağrı Dağı'nda zorlu tırmanış

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Dağcıların dünyadaki önemli zirve rotalarından biri olan Ağrı Dağı, yaz sezonunda en hareketli günlerini yaşıyor.

Dağcıların dünyadaki önemli zirve rotalarından biri olan Ağrı Dağı, yaz sezonunda en hareketli günlerini yaşıyor. Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Bakı Çetinkaya "Zor ve yorucuydu çünkü gece yarısı yürüyüşe geçtik ve çok soğuk bir hava vardı. Yukarı doğru çıktıkça buzullarda rüzgarlara maruz kaldık. Zor nefes alıyorduk. En son zirveyi yaptık ve bu bizim bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

Etiketler : Dağcılar Ağrı Dağı Milas Dağcılık
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