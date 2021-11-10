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10 Kasım 2021 Çarşamba 08:39:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 08:39:00

Ağızları da ayarları da bozuldu

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Şehit ailesine küfreden İyi Partili Türkkan'a tepkiler dinmeden, bu kez Genel Başkan Meral Akşener Meclis kürsüsünden hakaretler yağdırdı.

İYİ Parti'de küfür skandallarına bir yenisi eklendi. Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ardından bu kez Genel Başkan Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüde içinde 'yavşak' geçen sert ifadeler kullandı. Akşener şunları söyledi: "Zannetmeyin harlayarak gürleyerek bizi geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun."

MARDİN'DE KÜFÜR İSTİFASI

Öte yandan Türkkan'a tepki gösteren İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ali İhsan Uğurlu'nun memur olan kardeşi Abdulkadir Uğurlu'nun 1991 yılında sandık başkanı olduğu seçim dönüşü Dargeçit İlçesi'ne bağlı Ahmetli Köyü yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesiyle ilgili soruşturma da genişliyor. Olay sırasında Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A. gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ'NDEN DÜZELTME: KORUCU DEĞİL, ÖZEL GÜVENLİK

Akşener, Meclis'te yaptığı açıklamada Bingöl ziyareti sırasında "korucu başkanı" olarak tanıttığı Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in kendisine bir not verdiğini söyledi. Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Akşener'in 'korucu başkanı' dediği kişinin özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. İnce, "Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV'de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız" dedi.

KUMPAS MAĞDURU İTİRAZ ETTİ: İSMİMLE AHKAM KESME

Akşener'in "Gazi Serdar Öztürk'e, Ergenekon davasında hapis yatıranlar bize ahkam kesemez" şeklindeki sözlerine kumpas mağduru olan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk'ten cevap geldi. Öztürk "İçişleri Bakanı olduğunuz dönemde Ülkücülerle değil, Fethullahçılarla çalışan siz, Silivri hücrelerinde vatan sevgimizle sabrederken vatan haini Fethullahçılara tek kelime edemeyen siz, Fetullahçı yapılanmayı deşifre ettiği için Prof. Dr. Ümit Özdağ Hocamızı ihraç eden siz, adımı anarak ahkâm kesmeyiniz" dedi.

Etiketler : İYİ Parti küfür meral akşener Lütfü Türkkan Gazi Serdar Öztürk
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