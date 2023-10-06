Ağır yükler Nalan'a emanet

Kocaeli'de 7 yıl önce temizlik görevlisi olarak başladığı uluslararası limanda ITV (terminal içi aktarma tırı) operatörlüğüne geçen Nalan Topaloğlu, özgüveni ve cesaretiyle kadın çalışanlara örnek oluyor. 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Topaloğlu, "Sıradaki hedefim RTG (lastikli gezer vinç) operatörü olmak, kendime güveriyorum" dedi.

