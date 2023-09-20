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20 Eylül 2023 Çarşamba 12:28:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 12:28:00

Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : deprem yıkımı kontrollü yıkım ağır hasar
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