Ağır darbe! Terör örgütü PKK ilk kez bu halde

Irak'ın kuzeyinde son günlerde üst üste düzenlenen operasyonlarda örgüte ağır bir darbe vurularak, PKK'ya ait mağara, sığınak, barınaklar ve eğitim kampları imha edildi. Terör örgütünün Suriye-Irak hattındaki lojistik destek yolları kesildi. Terörden temizlenen stratejik noktalara Mehmetçik konuşlandı. İHA ve SİHA'ların da katkısı ile PKK'ya yönelik nokta operasyonlarında sözde üst düzey isimleri bir bir etkisiz hale getirildi.

SINIR ÖTESİNDE 7 BÜYÜK OPERASYON

'Terörü kaynağında bitirme stratejisi izleyen TSK 2018 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği 7 ayrı büyük çaplı operasyon ile bin 839 kilometrekare alanı PKK'dan temizleyerek kontrol altına aldı. Kararlılık Harekâtı, Pençe 1-2-3, Pençe Kapan, Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile Kuzey Irak'ta; Zap, Hakurk, Avaşin, Haftanin ve Metina bölgeleri terörden arındırıldı.

TSK ayrıca, sınır ötesindeki terörle mücadelede izlediği yeni konsept kapsamında terörden temizlediği kritik noktalara konuşlandı. Kuzey Irak'ta çok sayıda noktaya askeri üs kuran TSK, sınırın tamamında tampon bölge oluşturdu. Daha önce terörden temizlenen yerlerden çekilen Mehmetçik, bu defa o bölgelere konuşlanıyor. Böylelikle hem teröristlerin yeniden o bölgelere yerleşmeleri engellenirken, sınırın diğer tarafındaki stratejik noktaları da ele geçirmiş oluyor. Arazide stratejik üstünlüğün TSK'ya geçtiği yerlerde keşif gözetleme açısından daha iyi görüş imkânı sağlanıyor. Teröristlerin sınır hattından Türkiye içine sızmalarının da önüne geçiliyor.

PKK'NIN HER ADIMI İZLENİYOR

Stratejik noktalara son teknoloji ile kurulan üsler sayesinde ise keşif, gözetleme faaliyeti yürütülüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, PKK'nın attığı her adım yakından izleniyor. Herhangi bir durumda anında müdahale ediliyor.

Öte yandan, sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi öngörülen operasyonlarla terör örgütünün kış üslenmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu arada, üst üste yapılan başarılı operasyonlar ile PKK tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çekiliyor. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadığı, örgüte katılım oranının azaldığı ve teslimlerin önemli ölçüde artığına işaret ediliyor. PKK'nın elebaşlarının ise örgütten kopuşlara engel olma kapasitelerini yitirdiği belirtiliyor.