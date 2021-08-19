VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
19 Ağustos 2021 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 11:57:00

Ağır darbe indi! YBŞ elebaşı ve iki terörist öldürüldü

ABONE OL

MİT, 15 Nisan'da Başika üs bölgesine saldırıp 1 askerimizi şehit eden teröristlerin peşini bırakmadı. Sincar'da Haşdi Sabi ile hareket eden YBŞ elebaşı Said Hasan'ın konvoyu vuruldu. Saldırı talimatını veren terörist öldürüldü. Sincar'daki nokta operasyonla PKK ve Haşdi Şabi'ye ağır darbe indi.

Irak Sincar'da Haşdi Şabi ile hareket eden PKK'ya bağlı YBŞ'nin elebaşı Said Hasan'ın konvoyu MİT'in nokta operasyonuyla vuruldu. Hasan, biri yardımcısı olan yanındaki 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. İran destekli Haşdi Şabi ile birlikte hareket eden YBŞ'li teröristler, TSK'nın Başika'daki üs bölgesine füze saldırısı düzenlemişti.

Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin himayesinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın düzenlediği operasyonlarla ağır darbe aldı. MİT ve TSK'yı YBŞ'ye yönelik operasyona götüren süreç 15 Nisan'da başladı. PKK'nın ezidi kanadından oluşan ve maaşlarını aldıkları Haşdi Şabi ile birlikte hareket eden YBŞ'li teröristler, TSK'nın Başika'daki üs bölgesine füze saldırısı düzenlemişti.

SALDIRIP TEHDİT ETTİLER

1 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan füze rampaları Şalalat ve Baveza arasındaki 30. Haşdi Şabi Tugayı bölgesinde bulundu. Saldırıdan 1 gün sonra Haşdi Şabi'nin çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali, TSK'nın bölgeye operasyon yapması halinde silaha sarılacaklarını söyleyip, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj. Klasik bir savaş olmayacak. Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var" diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Geçtiğimiz hafta da Haşdi Şabi içindeki Nuceba hareketi, yayınladığı videoda savaşı Türkiye'nin içine taşıma tehdidinde bulundu. Haşdi Şabi'nin finanse ettiği YBŞ'nin saldırıları ve Haşdi Şabi içindeki bazı grupların tehditleri üzerine MİT ve TSK operasyon için harekete geçti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Uzun süredir her adımı takip edilen ve TSK'nın Başika'daki üs bölgesine saldırı talimatını veren YBŞ'li elebaşı Said Hasan'ın konvoyu Sincar çarşı yolunda SİHA'larla vuruldu. YBŞ elebaşı, biri yardımcısı olan yanındaki 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

YBŞ HEDEFLERİ VURULDU

Said Hasan'ın öldürülmesinin ardından YBŞ'li teröristlerin peşini bırakmayan MİT, yaralı teröristlerin de izini sürdü. Kısa süre içinde teröristlerin Sincar'ın güneyindeki Sikeniye bölgesinde gizlendiğini tespit eden MİT, operasyonu tamamlamak için düğmeye bastı. Teröristlerin bulunduğu noktalara SİHA'larca nokta atışlar yapıldı. YBŞ kontrolündeki bölgeye düzenlenen hava operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

İSMAİL ÖZDEN'İN YAKIN ADAMIYDI

Said Hasan, 3 yıl önce TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla öldürülen PKK/ KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi, Sincar Sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in yakın adamıydı. Azılı teröristin Sincar'da emrinde bine yakın silahlı terörist bulunduğu biliniyordu.

Etiketler : Irak Sincar TSK SİHA Said Hasan Nuceba hareketi Haşdi Şabi
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
Polis olacak

Polis olacak
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Baran artık aileden

Baran artık aileden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER