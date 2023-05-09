Afyonkarahisar'da "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda" 82 zanlı tutuklandı

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 110 şüpheli, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u savcılıktan salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 82'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, operasyon kapsamında, çok miktarda uyuşturucu, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 112 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5 aydır süren çalışmalarda polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere 130 şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alındı. Bu kapsamda sabah saatlerinde kent genelinde 196 ekip, 30 özel harekat, 22 jandarma komando olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı." ifadesini kullanmıştı.