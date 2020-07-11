Haşhaş hasadı başladı

Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezi ve köylerindeki hasadı imece usulüyle yapılıyor.

Haşhaşın, tohumu ve dış kabuğunun (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri bulunuyor. Tohumu hamur işlerinde, kapsülü ise ilaç yapımında kullanılıyor.

İlçeye bağlı Baştepe köyünde haşhaş toplayan Gülsen Turhan, eylül ayında ekimini yaptıkları haşhaşın Temmuz ayında da hasadına başladıklarını söyledi.

Kırdıkları haşhaş kapsüllerini evlerine götürerek ayıkladıklarını anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Haşhaş, ekiminden toplanmasına kadar tamamen organik olarak üretiliyor. Gübre ve hormon gibi hiçbir şey kullanılmıyor. Allah ne verdiyse onu topluyoruz. Haşhaşın kapsülünü devlete teslim ederiz. Tohumunu da şahıslara satarız. Haşhaş çok güzel. Bunun gözlemesi yapılır, kahvaltıda sürülür, pekmezle karıştırılır, pastalara, böreklere katılır."

Tarlada ailesine yardım eden Cennet Aslan da haşhaşın devlet kontrolünde ekildiğini ve Afyonkarahisar yöresi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.