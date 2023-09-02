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02 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00

Afşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek

Kaynak: AA

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6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda çalışmalar sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçede inşası tamamlanan 3 bin 600 daire kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlarla birlikte depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmalarının aynı anda ilerlediğini söyledi.

İlçede afet konutlarının imarlı alana yapıldığını, belediyeye ait imarlı arazileri TOKİ'ye devrettiklerini anlatan Güven, bir an önce depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesini istediklerini ifade etti.

Depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir avantaj kazandırdığını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşim alanı tamamen hava kirliliğine rastlanmayan, termik santralin zararlı etkilerinden uzak, geniş yollarla, bulvarlarla çevrili her türlü sosyal donatı alanın bol bol bırakıldığı, yeşil alanların bol bol bırakıldığı, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bırakıldığı bir alan olacak. TOKİ'lerle birlikte bu alan Afşin'in alternatif yerleşim alanı olacak. Bu alanda biz 2015'te başladığımız imar çalışmalarını 2021 yılında bitirdik, imar parselleri oluştu. Dolayısıyla deprem sonrası aslında biz çok tedirgin olmadık, koşturmadık, yeni şehir aramadık çünkü hazırdı. Yaklaşık iki ay önce de özel imar inşaat faaliyetlerine başladık. Ruhsat vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde çok katlı binaların birlikte temelini atacağız."

TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla ilçede barınma sorununu bitireceklerini ifade eden Güven, konutların inşasının hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

Çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı aktaran Güven, "TOKİ yetkililerinin bizlere aktardığı bilgilere göre kasım ayından itibaren inşallah konut teslimleri başlayacak. Bu bölgede 3 bin 600 civarında konut yapılıyor. Rezerv alanlar TOKİ'ye ayrıldı. Yeni konutların devreye girmesiyle birlikte Afşin'de Kasım, Aralık itibariyle barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş afşin depremzede konut toki
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