Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afrin'de PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde ateş altına alınmıştı. Mehmetçik böylece, şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt ve yaralı askerlerin kanını yerde bırakmadı.

İNLERİNE HAVA HAREKÂTI

Bakanlığın açıklamasında, “Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’yla koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekâtlar sonucu PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

ŞEHİT İŞÇİLERE VEDA

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışırken PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 9 çocuk babası Abdurrahman Bilici’yle (57), 2 çocuk babası yeğeni Mehmet Sait Bilici (29), Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

TSK, Halil Kurt ve yaralı askerlerin intikamını aldı.