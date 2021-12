Afrika'ya aşı desteği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı" dedi. Başkan Erdoğan, "İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece son 16 yılda kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin de fevkinde olduğu açıktır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 15 milyon doz koronavirüs aşısının Afrika ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

NOBRAN BAKIŞI REDDETTİK

"Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Ortak tarihimizin izlerine Sudan'dan Libya'ya kadar kıtanın her köşesinde rastlıyoruz. İlişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir."

"Kıtaya yönelik nobran bakış açılarını daima reddettik. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmayı yakından takip ediyoruz. İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum."

37 ÜLKENİN ELÇİLİĞİ AÇILDI

"Diğer alanlarda da işbirliğimizi ilerlettik. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Dünya kamuoyunun da dikkatini bu kardeş ülkedeki insani krize çekmeye çalıştım. Gereken destek sağlandığında bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini hep birlikte dünyaya gösterdik. Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz. Özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmaya özel önem atfediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman Türkiye mezunu kardeşlerimizle karşılaşıyor ve başarılarından gurur duyuyoruz."

15 MİLYON DOZ AŞI PAYLAŞACAĞIZ

"Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırması Hastanesi, Nijer'deki Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi şifa kapısı olmayı sürdürüyor. Gelişmiş ülkelerin içlerine kapandığı zor günlerde biz tıbbi yardımlarda dünyada 2. sıraya yerleştik. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. İmkanlarımız nispetinde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa bir süre önce başvurduk. Aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

ORTAK TARİH VE KÜLTÜR ÇALIŞMASI

"16 yıl öncesine göre ilişkilerimizin geldiği seviyeyi önemsiyoruz, sadece 2005 ile bugünkü rakamları karşılaştırmak bile ne kadar büyük başarılara imza attığımızın delilidir. Biz artık tepeleri değil, dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz."

PROJELER HAZIRLANIYOR

"Bundan sonra öncelikli hedefimiz ilişkilerimizin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi olmalıdır. Ülkemizin kıta genelindeki diplomatik misyon ve temsilcilik sayısının artması için çalışmalarımızı artıracağız. Afrika tarihinin, kültürünün, edebiyatının, ekonomisinin ülkemizde daha iyi anlaşılması için farklı projeleri devreye alacağız."

EYLEM PLANI KABUL EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Zirvede kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. Bu zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum." diye konuştu.

5 ANA BAŞLIKTA EYLEM PLANI

Zirvenin sonuç bildirgesinde bir sonraki zirveye kadar olan dönem için gerçekleştirecek çalışmalar, barış, güvenlik ve adalet, insan odaklı gelişme, güçlü ve sürdürülebilir büyüme olarak vurgulandı. Söz konusu çalışmalarla ilgili olarak bir sonraki zirveye kadar olan 2022 - 2026 dönemi için bir ortak eylem planı belirlenerek, bu eylem planları "Barış, Güvenlik ve Yönetişim, Ticaret, Yatırım ve Sanayi, Eğitim, BTİ becerileri, Gençlik ve Kadın Gelişimi, Altyapı Geliştirme ve Tarım, Dayanıklı Sağlık Sistemlerinin Teşvik Edilmesi şeklinde 5 başlık altında toplandı.

MISIR DA ZİRVEYE KATILDI

İstanbul'daki zirveye Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Lozan da katıldı. Lozan, zirvede yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin bölgesel kalkınma, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Lozan, Türkiye-Mısır arasında karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği konularına da değindi.

TERÖRİZMLE MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan "Geniş bir yelpazede iş birliğimizin kökleşmesi için gayret göstereceğiz. Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Bizim nazarımızda FETÖ, PKK ile masum Afrikalıların canına kast eden örgütler arasında hiçbir fark yoktur. FETÖ ile mücadelemize destek veren, bu teröristlerin faaliyetlerini yasaklayan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Maada Bio, Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cezayir Başbakanı Benabderrahmane ve Nijer Başbakanı Mahamadou ile görüştü.

AL SANİ'YE TEBRİK TELEFONU

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti. Görüşmede iki ülke ilişkileri de ele alındı.

2023 HEDEFİMİZ SIFIR ATIĞI YAYGINLAŞTIRMAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında düzenlenen "Hand in Hand for Our Planet" paneline katıldı. İklim değişikliğinin konuşulduğu panelde söz alan Erdoğan, "2023 hedefimiz, sıfır atığı Türkiye'de yaygınlaştırmaktır" ifadelerini kullandı. Panele Erdoğan ile beraber Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Afrika Birliği Tarım Komiseri Josepha Sacko ve iklim aktivisti Nisreen Elsaim gibi isimler katılım gösterdi. Attığımız ve atmadığımız her adımın geleceğin dünyasını şekillendirdiğini belirten Emine Erdoğan "İklim değişikliği ile mücadele, ancak uluslararası toplum senkronize bir şekilde hareket ederse kazanılabilir." ifadelerini kullandı.