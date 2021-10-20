Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları sürüyor. Erdoğan, Burkina Faso, Liberya ve Togo liderlerleriyle bir araya geldi.

FETÖ'NÜN ADI İLK KEZ ULUSLARARASI BİLDİRİDE

Dörtlü zirve sonrası liderlerin imzasıyla bildiri yayımlandı. FETÖ'nün ismi ilk kez uluslararası bir bildiride terör örgütü olarak yer aldı.

Bildiride, DEAŞ, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.

Afrika için uluslararası topluma salgınla mücadelede yardım çağrısı

Salgın kaynaklı küresel sağlık krizine atıfta bulunulan oturumda, COVID-19'la mücadele stratejisinin iki misli hızda sürdüğü belirtildi.

Bu bağlamda, salgına karşı etkili bir şekilde mücadele için araç ve kaynakların yetersizliği sebebiyle, özellikle Afrika kıtası olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde durumun vahametini koruduğu aktarılan bildiride, aşılama oranı yüksek ülkelerde kısıtlamaların kalkmaya başlamasının esefle karşılandığı kaydedildi.

Dört Devlet Başkanı uluslararası topluma, Afrika ülkelerinin COVID-19'la mücadele çabalarının yoğunlaşmasına ve aynı zamanda yeni varyantların ortaya çıkması riskinden kaçınılmasına olanak sağlamak için daha fazla dayanışma, taahhüt ve destek çağrısında bulundu. Özellikle aşıya erişim konusu olmak üzere, gelişmiş devletler söz ve vaatlerini yerine getirmeye davet edildi.

Buna yönelik olarak, bilhassa aşıya erişim konusunda olmak üzere, gelişmiş devletleri söz ve vaatlerini yerine getirmeye davet etti.

Liderler, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalarla ilgili ortak menfaat meseleleri ile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

"TÜRK EKONOMİSİNİN GÜCÜ KABUL EDİLDİ"

Devlet Başkanları, bilhassa Gine Körfezi'nde, küresel korsanlıkla mücadele etmek için kararlı adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Güvenlik müdahalesinin ötesinde bu karmaşık ve uluslar aşırı nitelikteki tehdit karşısında Devlet Başkanları, barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin bir aracı olarak toplumların temel sosyal hizmetlere erişiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çabalarına, artan yatırıma öncelik veren tutarlı ve etkili bir yanıtın verilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da barış ve istikrara olan kararlı bağlılığını yeniden teyit etti ve Türkiye'nin BM misyonları nezdindeki kıtada konuşlanmış birliklerine olan bağlılığını yineledi. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'daki varlığının sadece karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ve ticari hedeflere dayanmadığını, aynı zamanda çok sektörlü projeler temelinde teknik yardım yoluyla Afrika'nın kalkınma zaruretini de içerdiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ve gelecek ay İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Dünya Liderleri Zirvesi çerçevesinde, dört Devlet Başkanı, sanayileşmiş ülkelere, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak taahhüt ile eylemlerini artırmaları ve gerçekleştirmelerinin yanı sıra, yenilenebilir enerjinin teşviki için de çağrıda bulundu.

İş birliği ile ilgili olarak, dört Devlet Başkanı, Türkiye'nin Afrika için stratejik bir ortak olarak rolünü meşrulaştıran ve onu uluslararası sahnede önemli bir aktör haline getiren Türk ekonomisinin dikkate değer ilerlemesini ve gücünü kabul etti.

"TİCARİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ ARTIRMA" VURGUSU

Başkanlar ayrıca, iki ortak tarafından belirlenen çok iddialı hedeflere henüz ulaşmamış olsa da Afrika ile ticaret hacminin, COVID-19 salgınının ortaya çıkmasına bağlı engellere rağmen 10 yıllık iş birliğinde üç mislinden fazla arttığını kaydetti.

Başkanlar diğer yandan, salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen, Afrika'daki büyüme beklentilerinin umut verici olduğunu vurguladı. Bunların tümünün, Türkiye ile ortaklığın güçlendirilmesine ve mevcut bağlamda daha adil ve dayanıklı hale getirilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri artırma ve geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti. Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için, Türkiye'yi, barış ve istikrarı, ekonomik bağları desteklemek ve güçlendirmek, ticaret ve sanayi için fırsatlar yaratmak için çoğu ülkede varlık göstermek suretiyle Afrika'yı tercih edilen bir yatırım ortağı yapma arzusunu vurguladı.

İSTANBUL'DA TÜRKİYE-AFRİKA ZİRVESİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" mesajı da ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı:

"Devlet Başkanları, birlikte daha adil bir dünya için İstanbul'da sırasıyla 21-22 Ekim ve 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Üçüncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Birliği Forumu'nu ve Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni memnuniyetle karşıladı.