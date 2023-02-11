Afiyet olsun iki gözüm!
Enkaz başında beklerken "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim" sözleriyle yürekleri dağlayan Şerif Amca mucizeyi yaşadı. Oğlu saatler sonra enkazın altından çıkartıldı, baba oğulun kavuşma anı herkesi ağlattı.
Enkaz başında beklerken "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim" sözleriyle yürekleri dağlayan Şerif Amca mucizeyi yaşadı. Oğlu saatler sonra enkazın altından çıkartıldı, baba oğulun kavuşma anı herkesi ağlattı.
MUCİZE KURTULUŞLAR SÜRÜYOR
Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde can kayıpları artarken mucize kurtuluşlar da yüreklere su serpiyor. Hatay'da depremin yıktığı binanın önünde cebinde bisküvi ile bekleyen Şerif amca herkesi ağlatmıştı. Enkaz başında çaresizce bekleyen Şerif amca uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.
İKİ ÇOCUĞU İÇİN DUALAR EDİYORDU
Elindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen baba Türkiye'yi ağlatırken, beklenen mucize geldi. Önceki gün eşi ve 3 yaşındaki oğlu Oktay'ın cansız bedeni çıkarıldığında 14 ve 16 yaşındaki iki çocuğunun daha enkaz olduğunu söyleyen acılı baba, dün sabah oğullarından birine kavuştu. Baba oğulun kucaklaşma anı görenleri gözyaşına boğdu.
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