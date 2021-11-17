Kabil'de patlama sesleri

Patlamalardan birinin, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu bölgesi Deşti Barçi'deki bir araçta meydana geldiği ve burada 1 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Diğer patlamanın ise Karte 3 bölgesinde yaşandığı aktarıldı.

Bir Taliban yetkilisi, güvenlik güçlerinin bilgi toplamayı sürdürdüğünü açıkladı.