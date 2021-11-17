17 Kasım 2021 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 16:04:00
Kabil'de patlama sesleri
Kaynak: Reuters
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamalardan birinin, Kabil'in Şii nüfus yoğunluklu bölgesi Deşti Barçi'deki bir araçta meydana geldiği ve burada 1 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı kaydedildi.
Diğer patlamanın ise Karte 3 bölgesinde yaşandığı aktarıldı.
Bir Taliban yetkilisi, güvenlik güçlerinin bilgi toplamayı sürdürdüğünü açıkladı.