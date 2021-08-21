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21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:59:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:01:00

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu, İslamabad aktarmalı İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

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Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla önce Pakistan'a götürülen 160 yolcu, Türk Hava Yolları (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 14'ü bebek toplam 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.

İslamabad'daki havalimanında THY uçağına aktarılan yolcular, "TK 6885" sefer sayılı uçuşla sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Terminale alınan yolculara, ikametgah bilgilerinin de olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi uygulandı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, diğer uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

Etiketler : taliban kabil yolcu
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