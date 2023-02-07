VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Afetzede Aktarım Treni" yarın sefere başlayacak
ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi yola çıktı
Polonyalı ve Yunan ekipleri 3 kişiyi enkaz altından kurtardı
AFAD Merkezinde yoğun mesai yürütülüyor
Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları
Belçika'daki Türkler depremzedeler için seferber oldu
Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi
Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu: Zamanla yarışıyoruz, güçlü bir desteğe ihtiyaç var
Kızı, üç gün önce aldığı evin enkazında kaldı: Kızıma ev değil mezar almışım
35 saat sonra gelen mucize... Maden işçileri 5 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı
Deprem sonrası enkazda yürek burkan saat detayı!
AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri!
MSB duyurdu: 1'inci Komando Taburunda görevli personel Gaziantep'e intikal ediyor
İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı
Deprem için seferberlik! PTT bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak
THY ve Pegasus'dan dayanışma örneği! Uçuş biletleri 100 liraya sabitlendi
Ticaret Bakanlığı: e-Seferberlik başlatıldı
Başkan Erdoğan duyurdu: 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun
Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor
Prof. Dr. Sözbilir: Yüzey kırığı 500 kilometreyi aştı
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi gözyaşları içerisinde yardım istedi
Kazak halkından Türkiye'ye destek!
07 Şubat 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 18:58:00

"Afetzede Aktarım Treni" yarın sefere başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenenlerin Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla yarından itibaren karşılıklı olarak "Afetzede Aktarım Treni" işletilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, afetzedelere yönelik yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla 8.2.2023 tarihinden itibaren karşılıklı olarak 'Afetzede Aktarım Treni' işletilecek. Trenler İskenderun ve Mersin'den karşılıklı aynı saatte 09.00-12.00-15.00-18.00 ve 21.00'de hareket edecek."

Etiketler : Afetzede Aktarım Treni deprem ulaştırma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX