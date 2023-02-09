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09 Şubat 2023 Perşembe 20:09:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 20:09:00

"Afetzede Aktarım Treni" ile 845 kişi Mersin'e taşındı

Kaynak: AA

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Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşların Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine "Afetzede Aktarım Treni" ile destek olunuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinden bugün yola çıkan ve 49 depremzedeyi taşıyan tren, Mersin Garı'na ulaştı.

AFAD ve TCDD koordinesinde tren garına ulaşan depremzedeler, Silifke ilçesindeki 23 Nisan Kampı'na götürüldü.

Dün seferlerine başlanan "Afetzede Aktarım Treni" ile şu ana kadar Mersin'e 845 kişinin getirildiği ve bunlardan 210'unun Silifke ilçesindeki kamp ve yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

"İSKENDERUN ÖLÜ ŞEHİR OLDU"

Hatay'ın İskenderun ilçesinden trenle Mersin'e gelen Cemile Demir (70), depremin yaşadıkları ilçede büyük hasarlar oluşturduğunu anlattı.

Tarifsiz bir acı yaşadıklarını aktaran Demir, "Zor kurtulduk. Depremin yaşattığı olumsuzluklardan kaçabilmek için torunumla Mersin'e oğlumun evine geldik. Deprem anında evimdeydim. Bizim binamız 20 yıllık, yıkılmadı çok şükür ama diğer binaların çoğu yıkıldı. Orada durum çok vahim. İskenderun ölü şehir oldu." diye konuştu.

Cemile Demir'in torunu Zeki Demir (20) de depremde ilçelerinde çok sayıda evin yıkıldığı kaydetti

Etiketler : afad iskenderun hatay

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