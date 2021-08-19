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19 Ağustos 2021 Perşembe 23:56:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 23:56:00

Afetlere yardım kampanyasına 216,9 milyon lira bağış

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AFAD'ın yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyasına yapılan bağış miktarı, 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve euro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet" ifadelerini kullandı.

KABİNE'DEN 7 MİLYON 430 BİN LİRA DESTEK

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin lira destek olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği kaydedildi.

Etiketler : Süleyman Soylu İçişleri Bakanı AFAD
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