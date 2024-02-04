Afete dirençli şehir... İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'da imar problemi kalmayacak

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum; Üsküdar, Ümraniye ve Beylikdüzü'nde vatandaşla buluştu. Murat Kurum, İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir işin, kendi gündemlerinde de olmayacağını söyledi. İstanbul'un değişim istediğini belirten Kurum, "İstanbul yarı zamanlı belediyecilik istemiyor. Bizi çalışırken göreceksiniz. İmar problemi kalmayacak. Afetlere dirençli bir İstanbul yapacağız" dedi.

YENİ METRO HATTI İNŞASI

İlk hedeflerinin Beylikdüzü'ndeki trafik sorununa yönelik olacağını kaydeden Kurum, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle başlayacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Dereağzı ve Gürpınar'da, Kavaklı ve Adnan Kahveci'de yaşayan kardeşlerimiz üzgün. Bu mahallelerin hepsinde bir masayı kuracağız, sizlerle o masada oturacağız. Cetveli, kalemi çıkaracağız imar planlarını bizzat bu ellerle ben yapacağım" diye konuştu.

İDO İSKELESİ YAPILACAK

Kurum, Beylikdüzü'nde bir müjde daha vererek, uygun görülen bir alanda İDO iskelesini yaparak, ilçeden deniz ulaşımını sağlayacaklarını kaydetti. Kurum, metrobüs duraklarına da ring araçları koyacaklarını açıkladı.