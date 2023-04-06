Afet gemisi okul oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere konaklama imkanı sunmak için İskenderun'a gelen "Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan" gemisi, öğrencilere okul olarak da hizmet sunuyor. Restoran, kafeterya, dinlenme ve oyun alanları, halı saha, poliklinik ve çeşitli yaşam alanlarıyla modern bir "yüzer kent" işlevi gören gemide öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca farklı kentlerden görevlendirilen öğretmenlerle müfredata uygun ders işliyor.

