Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olmuşken, Hatay'ın Samandağ ilçesinde CHP'li ilçe başkanı yardım malzemelerine el koydu. Depremzedelere gönderilen yardım malzemelerine el koyan CHP'li ilçe başkanı, malzemeleri babasının evine depoladı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle malzemeler CHP'li ilçe başkanından alınarak depremzedelere dağıtıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımı gönderdi.
Buna rağmen CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı, skandal bir olaya imza attı. CHP'li Arabacı'nın depremzedelere gönderilen yardımları babasının evine depoladığı ortaya çıktı.
Polis ve koordinasyon ekibinin müdahalesiyle yardım malzemeleri CHP'li ilçe başkanından alınarak depremzedelere dağıtıldı.
- Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu
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