Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımı gönderdi.

Buna rağmen CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı, skandal bir olaya imza attı. CHP'li Arabacı'nın depremzedelere gönderilen yardımları babasının evine depoladığı ortaya çıktı.

Polis ve koordinasyon ekibinin müdahalesiyle yardım malzemeleri CHP'li ilçe başkanından alınarak depremzedelere dağıtıldı.