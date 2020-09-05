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05 Eylül 2020 Cumartesi 14:22:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 14:22:00

AFAD'dan selin vurduğu Giresun için kritik uyarı

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından "bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir."

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