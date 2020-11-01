AFAD'dan flaş açıklama... İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir'de 6.9 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin 15.57'de meydana geldiğini belirtti.
#DEPREM: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 1, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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