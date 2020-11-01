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01 Kasım 2020 Pazar 16:25:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 17:17:00

AFAD'dan flaş açıklama... İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem

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AFAD: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İzmir'de 6.9 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin 15.57'de meydana geldiğini belirtti.

Etiketler : izmir deprem seferihisar son dakika son depremler
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