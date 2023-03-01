AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadesi kullanıldı.
AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.
Açıklamayla birlikte http://afadyardimmarket.gov.tr adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.
AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla, afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 1, 2023
�� Desteklerimiz sepette,
❤️ Kalplerimiz afet bölgesinde...
�� https://t.co/hpdKuMskQI pic.twitter.com/9EXtl7pfCF
- AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı
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