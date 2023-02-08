AFAD uyardı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin
Kaynak: TRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesinin günümüz teknolojisiyle mümkün olmadığını belirterek, sosyal medyada yapılan asılsız bilgilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesinin günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı bilgisi verildi.
Vatandaşların sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Doğru bilgi için resmi hesapların takip edilmesi gerektiği belirtildi.
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