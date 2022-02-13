VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihin en büyük yangınını yaşadılar! Yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyorlar
AFAD, Türkiye'nin 'afet risk haritası'nı çıkardı
Sağlık çalışanlarına şiddete karşı harekete geçildi! Cezalar arttırılacak!
Rusya ve ABD arasında denizaltı gerilimi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan dev adım!
İşgal tehdidine karşı sokaklara döküldüler
F-22 savaş uçakları BAE'ye ulaştı
BAE'ye kritik ziyaret!
İşte masadaki 3 senaryo! Durum çok vahim
Türkiye 3 ayrı sahada petrol arayacak!
Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
"Bu bir uçak değil savaş sistemi"
TSK için üretilecek HÜRJET sayısı belli oldu
Başkan Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor
İşgal başlayabilir
Sağanak yağış yolda!
Rekor kırdı
Sette talihsiz kaza
Aşk paylaşımı
40 günde 50 konser
Arabesk şov
Karakterimi çok sevdim
Keşke o an dilim kopsaydı
Bir bu eksikti: Soğuk alerjisi
13 Şubat 2022 Pazar 12:28:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 12:28:00

AFAD, Türkiye'nin 'afet risk haritası'nı çıkardı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı afet risk haritasına göre, Türkiye'de 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı ile 39 heyelan meydana geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.

Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.

ARAS Projesi kapsamında oluşturulan afet risk haritasına göre, 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı, 39 heyelan meydana geldi.

En çok heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de, en çok orman yangını ise Ege ve Akdeniz'de yaşandı.

23 BİN 753 DEPREM OLDU

AFAD koordinasyonunda, geçen yıl 1760 olaya müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi.

Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına ise 22 bin 619 personelle müdahale edildi, 7 bin 935 araç ve iş makinesi kullanıldı.

Ayrıca geçen yıl ülke genelinde 23 bin 753 deprem meydana geldi.

Etiketler : afet tehlike ve risk ARAS Afet Risk Analiz Sistemi
5 yıl aradan sonra yeniden

5 yıl aradan sonra yeniden
Hamilelik pozu

Hamilelik pozu
Mantık değil, kalp işi

Mantık değil, kalp işi
Kıyafetten servet kazandı

Kıyafetten servet kazandı
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Yeni şarkıya vals performansı

Yeni şarkıya vals performansı
Doğduğu ev müze oluyor

Doğduğu ev müze oluyor
Kafam çok rahat

Kafam çok rahat
Sahne öncesi nikâh kıydı

Sahne öncesi nikâh kıydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER