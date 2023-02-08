AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu

AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için kentin çeşitli bölgelerindeki güvenli noktalarda çadırların kurulumu devam ediyor.

Garnizon Komutanlığına bağlı askerlerce 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadırkent de dron ile kayıt altına alındı.

192 çadırın kurulduğu stadyumda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince depremzedelerin tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için altyapı çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadyumu başta olmak üzere 7 çadırkentte 4 bini aşkın çadırın kurulumu tamamlanırken, farklı noktalarda çadır kurulumunun devam ettiği öğrenildi.