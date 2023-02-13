Bölge beşik gibi sallanıyor

AFAD duyurdu: Artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce insanımız hayatını kaybetti. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, deprem bölgesinde yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
SON DEPREMLER:
KAHRAMANMARAŞ (TÜRKOĞLU)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:35:04 TSİ
Enlem:37.347 N
Boylam:36.906 E
Derinlik:10.2 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:35:04 TSİ
Enlem:37.347 N
Boylam:36.906 E
Derinlik:10.2 km
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MALATYA (YEŞİLYURT)
Büyüklük:3.5 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:12:27 TSİ
Enlem:38.288 N
Boylam:38.221 E
Derinlik:7 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-13
Saat:06:12:27 TSİ
Enlem:38.288 N
Boylam:38.221 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5rUvLdWCbG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:04:12:45 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:36.337 E
Derinlik:10.17 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:04:12:45 TSİ
Enlem:37.954 N
Boylam:36.337 E
Derinlik:10.17 km
Detay:https://t.co/zcB4brNmIR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ (NURHAK)
Büyüklük:3.7 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:58:59 TSİ
Enlem:38.001 N
Boylam:37.317 E
Derinlik:14.42 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:58:59 TSİ
Enlem:38.001 N
Boylam:37.317 E
Derinlik:14.42 km
Detay:https://t.co/6wRGWOsDJV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:4.6 (Mw)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:52:59 TSİ
Enlem:38.046 N
Boylam:36.617 E
Derinlik:7 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:52:59 TSİ
Enlem:38.046 N
Boylam:36.617 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/JBcFz67vFy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ANTAKYA KÖRFEZİ - HATAY (SAMANDAĞ)
Büyüklük:3.6 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:02:07 TSİ
Enlem:36.092 N
Boylam:35.896 E
Derinlik:6.45 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi -[04.34 km]Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-13
Saat:01:02:07 TSİ
Enlem:36.092 N
Boylam:35.896 E
Derinlik:6.45 km
Detay:https://t.co/90hFTVY9kS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)
Büyüklük:3.6 (Ml)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:32:31 TSİ
Enlem:38.031 N
Boylam:36.457 E
Derinlik:7 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:32:31 TSİ
Enlem:38.031 N
Boylam:36.457 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fIRgcU61jQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
HATAY (HASSA)
Büyüklük:3.9 (Mw)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:21:38 TSİ
Enlem:36.848 N
Boylam:36.537 E
Derinlik:6.15 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2023-02-13
Saat:00:21:38 TSİ
Enlem:36.848 N
Boylam:36.537 E
Derinlik:6.15 km
Detay:https://t.co/SwRKsYUKD3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)
Büyüklük:3.8 (Mw)
Tarih:2023-02-12
Saat:22:49:03 TSİ
Enlem:37.505 N
Boylam:37.111 E
Derinlik:8.68 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-12
Saat:22:49:03 TSİ
Enlem:37.505 N
Boylam:37.111 E
Derinlik:8.68 km
Detay:https://t.co/wgguEwMdtp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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