Bölge beşik gibi sallanıyor

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13 Şubat 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 08:00:00

AFAD duyurdu: Artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da binlerce insanımız hayatını kaybetti. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, deprem bölgesinde yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER:

KAHRAMANMARAŞ (TÜRKOĞLU)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:35:04 TSİ

Enlem:37.347 N

Boylam:36.906 E

Derinlik:10.2 km

MALATYA (YEŞİLYURT)

Büyüklük:3.5 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:12:27 TSİ

Enlem:38.288 N

Boylam:38.221 E

Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:04:12:45 TSİ

Enlem:37.954 N

Boylam:36.337 E

Derinlik:10.17 km

KAHRAMANMARAŞ (NURHAK)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:58:59 TSİ

Enlem:38.001 N

Boylam:37.317 E

Derinlik:14.42 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:4.6 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:52:59 TSİ

Enlem:38.046 N

Boylam:36.617 E

Derinlik:7 km

ANTAKYA KÖRFEZİ - HATAY (SAMANDAĞ)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:02:07 TSİ

Enlem:36.092 N

Boylam:35.896 E

Derinlik:6.45 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:32:31 TSİ

Enlem:38.031 N

Boylam:36.457 E

Derinlik:7 km

HATAY (HASSA)

Büyüklük:3.9 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:21:38 TSİ

Enlem:36.848 N

Boylam:36.537 E

Derinlik:6.15 km

KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)

Büyüklük:3.8 (Mw)

Tarih:2023-02-12

Saat:22:49:03 TSİ

Enlem:37.505 N

Boylam:37.111 E

Derinlik:8.68 km

Etiketler : deprem artçılar afad deprem bölgesi

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