Bölge beşik gibi sallanıyor

Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yeni artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

SON DEPREMLER:

KAHRAMANMARAŞ (TÜRKOĞLU)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:35:04 TSİ

Enlem:37.347 N

Boylam:36.906 E

Derinlik:10.2 km

MALATYA (YEŞİLYURT)

Büyüklük:3.5 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:06:12:27 TSİ

Enlem:38.288 N

Boylam:38.221 E

Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:04:12:45 TSİ

Enlem:37.954 N

Boylam:36.337 E

Derinlik:10.17 km

KAHRAMANMARAŞ (NURHAK)

Büyüklük:3.7 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:58:59 TSİ

Enlem:38.001 N

Boylam:37.317 E

Derinlik:14.42 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:4.6 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:52:59 TSİ

Enlem:38.046 N

Boylam:36.617 E

Derinlik:7 km

ANTAKYA KÖRFEZİ - HATAY (SAMANDAĞ)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:01:02:07 TSİ

Enlem:36.092 N

Boylam:35.896 E

Derinlik:6.45 km

KAHRAMANMARAŞ (GÖKSUN)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:32:31 TSİ

Enlem:38.031 N

Boylam:36.457 E

Derinlik:7 km

HATAY (HASSA)

Büyüklük:3.9 (Mw)

Tarih:2023-02-13

Saat:00:21:38 TSİ

Enlem:36.848 N

Boylam:36.537 E

Derinlik:6.15 km

KAHRAMANMARAŞ (DULKADİROĞLU)

Büyüklük:3.8 (Mw)

Tarih:2023-02-12

Saat:22:49:03 TSİ

Enlem:37.505 N

Boylam:37.111 E

Derinlik:8.68 km