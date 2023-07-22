AFAD duyurdu: Malatya'da 4,2'lik deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.