AFAD duyurdu: Malatya'da 4,2'lik deprem!
Kaynak: AA
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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