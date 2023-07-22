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22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:55:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:55:00

AFAD duyurdu: Malatya'da 4,2'lik deprem!

Kaynak: AA

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AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler : AFAD deprem malatya deprem
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