AFAD duyurdu: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 6, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-08-06
Saat:21:48:58 TSİ
Enlem:37.654 N
Boylam:35.922 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/2oABDUrZQY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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