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06 Ağustos 2023 Pazar 22:01:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 22:01:00

AFAD duyurdu: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

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AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler : afad deprerm adana deprem
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