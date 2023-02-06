AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Kaynak: AA
AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.
Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.
Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.
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