AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.