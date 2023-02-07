AFAD: Depremde 13 bin 740 personel görevlendirildi
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmaları için 13 bin 740 personel görevlendirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi sevk edildi, personel ve araç sevkiyatı gece boyunca devam etti. Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç yönlendirildi.
Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve gıda kolisi dağıtılıyor.
Deprem bölgelerine 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınmak için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner, 747 112 metrekre çadır gönderildi.
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