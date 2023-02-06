AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Sosyal medya ve diğer mecralardan eksik ve yanıltıcı bilgiler gelebiliyor. Bu yüzden vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi 7.4 büyüklüğünde bir deprem. 7 kilometre derinlikte oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Hasarlı ve yıkılan binalar olduğu bilgisi var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum bu 7.4 büyüklüğünde depremin ardından oldukça yıkıcı artçılarda geliyor. En büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6 olarak ölçüldü. Malatya'dan İskenderun'a uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fayında bir kırılma sonucunca bir deprem meydana geldiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın 6'nın üstünde artçılar olabileceğini göz önünde bulundurarak bu binalara yaklaşmamaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında burada çalışma halindeyiz. Net bir sayı veremiyoruz ama can kaybı var. Şu anda bu bilgiler toplanıyor. Şu anda deprem danışma kurulu üyelerimiz ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri bölgeye gidiyorlar. Bölgedeki çalışmaların ardından daha net bir tablo görebiliriz" ifadelerini kullandı.