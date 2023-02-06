AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar son durumu açıkladı!

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 9 bin 688. Afet bölgesindeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda." dedi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını açıkladı.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremde hayatını yitiren vatandaş sayısı 1651, yaralı sayısı 11 bin 119, yıkılan bina sayısı 5 bin 606, 6 bin 445 vatandaşımız da enkaz altından kurtarıldı.

185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 9 bin 688. Afet bölgesindeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda." dedi.