AFAD: Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi, 20 bin 426 yaralı var. 5 bin 775 bina yıkıldı
FAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 202."
Ayrıntılar geliyor...
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