AFAD: Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi, 20 bin 426 yaralı var. 5 bin 775 bina yıkıldı

AFAD: Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi, 20 bin 426 yaralı var. 5 bin 775 bina yıkıldı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3 bin 381. Yaralı sayısı 20 bin 426. Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılmış olan bina sayısı 5 bin 775. Bununla birlikte teyit edilmemiş ancak yıkıldığı ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 202."

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